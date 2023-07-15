انت الان تتابع خبر تفاصيل أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني.. انهاء القراءة الأولى لـ 7مشاريع قوانين والان مع التفاصيل
ووفقا للبيان، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۸۸، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۸.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ۱۹۸۸ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٠، كما ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، بحسب البيان.
فيما ان مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين العراق وحكومة ارمينيا لإعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، وفقا للبيان.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة رقم (1) للدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية / الفصل التشريعي الثاني".
وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم السبت، سبع مواد، أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان.