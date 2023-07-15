انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع رئيس ديوان الرقابة المالية مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيات لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم، رئيسَ ديوان الرقابة المالية الاتحادي الجديد عمار صبحي خلف، بحضور رئيسي لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، لبحث عدد من المواضيع التي تخص عمل الديوان وأنشطته الرقابية خلال الفترة المقبلة".



وأشار، إلى "أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي وحفظ المال العام، وضرورة بذل المزيد من الجهود بهذا الصدد، مؤكداً دعم مجلس النواب للديوان؛ من أجل تحقيق أهدافه وتأدية مهامه".

