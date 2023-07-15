انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تشكل لجنة تحقيقية مع رئيس ديوان الوقف السني بعد هدم "جامع السراجي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة ومن منطلق حرصها الشديد على ضمان حقوق الجميع، شكلت لجنة تحقيقية فرعية مع رئيس ديوان الوقف السني بعد حادثة هدم جامع السراجي في البصرة".وأضاف أن "اللجنة ستأخذ على عاتقها متابعة كل ما له صلة بهذا الامر من اجل احقاق الحق"، محملاً رئيس الديوان "مسؤولية ما حصل بحق الجامع".

وأقدمت حكومة البصرة المحلية، امس الجمعة، على هدم وازالة جامع السراجي لتوسعة طريق ابي الخصيب جنوبي المحافظة .

وأكد ديوان الوقف السني، في وقت سابق، أن هدم منارة جامع السراجي في محافظة البصرة "جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه".

وجامع السراجي، هو من مساجد العراق التاريخية القديمة في مدينة البصرة ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية، وبني في العام 1140هـ/1727م، ويقال إن الذي شيده عبد الوهاب باشا بن أحمد القرطاس في العام 1320هـ/1902م.

