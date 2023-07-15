بعد نيلها وصافة ويمبلدون.. أنس جابر باكية: أكثر خسارة مؤلمة

واستلمت أنس جابر جائزة الوصافة بالدموع تحت تصفيق جمهور، وقالت في مراسم التكريم: "سأحاول الحديث عن هذه اللحظات الصعبة والصور لن تكون جميلة لاحقا، أظن بأن هذه أكثر خسارة مؤلمة في مسيرتي".

وأضافت: "أولا أريد أن أتوجه بالتهنئة لماركتيا وفريقها على تلك البطولة الرائعة، أنت لاعبة رائعة وأعرف أنك مررت بإصابات متعددة وأنا سعيدة من أجلك، لا أعرف أظن بأن اليوم سيكون صعبا لي، لكن لن أستسلم وسأعود بقوة أكبر".



وتابعت: "كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، تمنيت لو أنهيتها بصورة جيدة، أشكر فريقي الذي أمن بي وسننجح يوما ما، سننجح أعدكم بذلك".

وأتمت: "شكرا لكم على الحضور لدعمي وعلى الطاقة الإيجابية، كل شيء كان رائعا منذ اليوم الأول، كانت رحلة صعبة، لكن هذه رياضة التنس أعدكم بالعودة يوم ما والفوز بتلك البطولة".

