انت الان تتابع خبر سوري يتراجع عن إحراق التوراة والانجيل في السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويوم الجمعة الماضي، سمحت الشرطة السويدية، للرجل بالتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية، وهو قرار دانته إسرائيل ومنظمات دينية مختلفة.

وقال أحمد. أ، منظم التظاهرة، للصحفيين إن نيته كانت انتقاد الأشخاص الذين أحرقوا مصاحف في السويد في الأشهر الأخيرة، وهو ما لا يحظره القانون السويدي.



والرجل المقيم في السويد هو سوري الأصل ويبلغ من العمر 32 عاما.

وأوضح أن ما كان ينوي فعله "رد على الأشخاص الذين يحرقون المصحف، أريد أن أظهر أن لحرية التعبير حدودا يجب أخذها في الاعتبار".

وتابع "أريد أن أظهر أن علينا احترام بعضنا البعض، فنحن نعيش في المجتمع نفسه.. إذا قمت بحرق التوراة وقام شخص ثان بحرق الإنجيل وآخر المصحف، فستكون هناك حرب هنا.. ما أردت إظهاره أن القيام بذلك ليس بالأمر الحسن".

وفي 28 يونيو/ حزيران، أحرق لاجئ عراقي في السويد بضع صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في عيد الأضحى.

