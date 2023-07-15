فرنسا تؤكد أهمية أن يستعيد العراق مكانته في قلب الشرق الأوسط

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت فرنسا، أهمية أن يستعيد العراق مكانته في قلب الشرق الأوسط، مشيرة الى ضرورة وجود عراق مستقر ومزدهر ونشط إقليمياً ودولياً.



وقال السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه خلال حفل العيد الوطني الفرنسي الذي حضرته شخصيات سياسية وعامة، "يقام هذا الاحتفال بينما تستمر المنطقة وبقية العالم في تجربة اضطرابات عميقة"، مشيراً الى أن "اجتماعنا اليوم ليس فقط للاحتفال بقيم الجمهورية الفرنسية ولكن أيضاً للاحتفال بأواصر الصداقة العميقة القائمة بين الشعبين الفرنسي والعراقي".

وأضاف "كما ترغب اعلى السلطات في بلدينا، فإننا نعمل على جعل روابط الصداقة هذه تزداد قوة كل يوم"، مؤكداً أن "فرنسا تعمل مع فريق متخصص لضمان نجاح مؤتمر بغداد الثالث الذي سيعقد هنا في نهاية تشرين الثاني ويحمل مشاريع ملموسة لصالح الشعب العراقي ولجميع الأطراف في المنطقة".

وشدد شوفالييه بالقول "نتشاطر نفس الرؤية فيما يتعلق بأهمية عراق مستقر ومزدهر ونشط إقليمياً ودولياً لكي يستعيد مكانته بالكامل في قلب الشرق الأوسط"، مضيفاً "تعمل فرنسا والعراق يدا بيد في جميع المجالات كل يوم".

وتابع "اود أن اتطرق الى اولوية رئيس الوزراء السوداني وحكومته التي نشاركها في مكافحة الاحتباس الحراري والاستجابة للتحدي الوجودي الذي تطرحه قضايا المياه"، مردفاً "تقف فرنسا الى جانب العراق بهذا الشأن وتقوم بتنفيذ مشاريع ملموسة ومبتكرة لها تأثير مباشر وايجابي على حياة العراقيين الأكثر تضرراً في أهوار الجنوب، في الديوانية، في الشمال، في نينوى، وأيضاً في كردستان العراق".