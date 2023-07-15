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الكشف عن موعد تقديم جوندوجان في برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461709-638250353793783099.jpg

2023-07-15 | 18:28

الكشف عن موعد تقديم جوندوجان في برشلونة

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حدد نادي برشلونة موعد تقديم لاعبه الألماني الجديد إلكاي جوندوجان، بعد التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وتعاقد برشلونة مع جوندوجان، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حدد بعد غد الاثنين، لتقديم جوندوجان بشكل رسمي أمام الإعلام والجماهير.

ومن المقرر أن يصل جوندوجان إلى برشلونة، اليوم السبت، تمهيدا لتقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني.


ووقع جوندوجان عقدا مع برشلونة، حتى 2025، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وسيوقع جوندوجان على عقود انتقاله إلى برشلونة، في الساعة 11 صباحا، على أن يكون في ملعب تيتو فيلانوفا الساعة 11:25.

وسيتم إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، في الساعة 12:15 ظهر الاثنين المقبل.

وغادر جوندوجان مانشستر سيتي بعد التتويج بالثلاثية التاريخية مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا: ، الممتاز، كأس إنجلترا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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