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صراع فرنسي الماني على ضم هاري كين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461731-638250845091292957.jpg

2023-07-16 | 08:07

صراع فرنسي الماني على ضم هاري كين

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الخليج 365 – رياضة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن سان جرمان يدرس بشكل جدي التعاقد مع هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين كان على رادار النادي الباريسي منذ فترة من الزمن.

وأضافت أن النادي الباريسي مستعد لتقديم أي عرض منافس لبايرن ميونخ، الذي أبدى اهتمامه بالنجم الإنجليزي أيضا.


وتقدم النادي الألماني لتوتنهام بعرضين هذا الأسبوع لضم كين، كانت قيمة الثاني 103 مليون دولار.

ويسعي سان جرمان لتعويض غياب محتمل للفرنسي كيليان مبابي الذي وصلت العلاقة بين وبين إدارة النادي الفرنسي لطريق مسدود وسط تكهنات برحيله إلى الإسباني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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