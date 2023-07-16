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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد

معروض: 149.000

مطلوب: 147.000

الجنوب

معروض: 149.000

مطلوب: 147.000

الشمال

معروض: 149.250

مطلوب: 147.250

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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