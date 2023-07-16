انت الان تتابع خبر بمقدمتها ملف اللاجئين ومكافحة المخدرات.. تفاصيل زيارة السوداني الى سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الزيارة جاءت بدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد، وتتضمن بحث العلاقات الثنائية بين سورية والعراق، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والطاقة والنقل والصناعة".وأشار الى ان "الزيارة تتضمن ايضاً التنسيق الدائم في مختلف القضايا بمقدمتها التنسيق الامني وجهود المشتركة في محاربة الإرهاب"، مضيفا ان "الزيارة تركز على بحث التحديات المشتركة وفي مقدمتها ملف اللاجئين، وتحدي شح المياه، كذلك مكافحة المخدرات".

ولفت الى ان "الزيارة مناسبة لتأكيد دعم العراق لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها، أيضا مناسبة للتذكير بموقف العراق الداعم لتأخذ سوريا مكانها الطبيعي في الجامعة العربية"، مبينا ان "العراق سيعبر من خلال هذه الزيارة عن دعمه وموقفه المساند للجهود الرامية لفك الحصار عن الشعب السوري".

وبين المكتب الإعلامي، ان "العراق يؤكد مرة أخرى على أهمية الحوار، ودعم جهود التهدئة في المنطقة، وضرورة العمل المشترك بين بلدان المنطقة لتثبيت الاستقرار كونه المدخل الأساس للتنمية الاقتصادية"، لافتا الى ان "لحكومة العراقية تتحرك في الملف الخارجي من منطلق التأكيد على الشراكات الاقتصادية، والاعتقاد بقدرة دول المنطقة على تشكيل تكتل اقتصادي ناجح يعود بالنفع على مجمل شعوب المنطقة".

وفي وقت سارق من اليوم، توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية ".

