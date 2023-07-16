انت الان تتابع خبر امينا بغداد وطهران يبحثان التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت أمانة بغداد، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "كاظم إلتقى بمكتبه امين طهران علي رضا زاكاني خلال زيارة رسمية له لبغداد، لبحث التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة".

وأضافت، أن "اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات للتعاون المشترك بين امانة بغداد ورئاسة بلدية طهران منها ادارة النفايات واجازات البناء والنقل العام والمترو وتوسعة الطرق وفك الاختناقات المرورية ".



وأشار البيان الى، أن "هناك ملفات تم عرضها في وقت سابق واستكمال مناقشتها استعداداً لتفعيل العمل بها ومنها تبادل الخبرات في الملفات التي نجحت بإدارتها امانة طهران في قطاعات النظافة والماء والصرف الصحي والخدمات البلدية الاخرى ".

وذكرت الأمانة، أن "امين بغداد اكد المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي رسمه رئيس مجلس الوزراء لتطوير واقع الخدمات بمدينة بغداد والافادة من تجارب مدن العالم الناجحة في ادرة خدماتها “.

