انت الان تتابع خبر الرئيس السوري: العراق وقف إلى جانب سوريا في معاناته.. علاقتنا معه عريقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاسد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في سوريا حضره مراسل الخليج 365، ان "علاقتنا مع العراق عريقة ولدينا تأريخ طويل ومشترك مع العراق ووقف الشعب العراقي إلى جانب الشعب السوري في معاناته".وأشار الى ان "العراق كان صوت سوريا حكومة وشعبا بالمحافل المختلفة وكان رافضا لكل التبريرات التي وقفت ضد سوريا"، مضيفا ان "العراق وقف مع سوريا في محنة الزلزال وقدم العديد من المساعدات".

واضاف الرئيس السوري: " نحيي الجيش العراقي والحشد الشعبي لمحاربتهما الإرهاب وتحدي الإرهاب من أهم التحديات التي نواجهها في المنطقة".

وبين ان "الوضع العربي الآن في مرحلة إيجابية"، لافتا الى انه "بحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف مكافحة المخدرات والعلاقات الاقتصادية وخطوات تعزيزها بين العراق وسوريا".

وختم قائلا ان "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ستشكل نقلة نوعية وعملية وهوية العراق ستبقى هوية عربية أصيلة".