انت الان تتابع خبر السوداني: العراق وسوريا يواجهان تحديات شح المياه.. ضرورة التعاون لضمان حصصهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري، بشار الأسد، وحضره مراسل السومرية، إن "العراق وسوريا بلدان مترابطان وبينهما روابط مشتركة"، مؤكداً "ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق وسوريا".وأضاف، أن "الأمن والاستقرار بين البلدين عاملان يدفعان نحو مزيد من الترابط لمواجهة التحديات التي تواجه بلدينا"، لافتاً الى أن "العراق داعم لسوريا".

وذكر رئيس الوزراء، أن "مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو وضع اقتصادي جيد"، مبيناً أن "الإرهاب انحسر في العراق وهزم".

وبين السوداني، أن "العراق عمل جاهداً على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية"، مشيراً الى أن "القوات المسلحة وقفت بضراوة ضد الإرهابيين".

وتابع قوله، أن "الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها"، مردفاً: "العراق وسوريا يواجهان تحديات شح المياه ويجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة".

وأشار الى، أن "العراق التزم في إعادة مواطنيه من مخيم الهول"، مجدداً تأكيده: "أبواب العراق مفتوحة للاستثمار".

وجدد السوداني، رفضه "للاحتلال الإسرائيلي، وموقف العراق ثابت اتجاه القضية الفلسطينية".