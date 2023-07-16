انت الان تتابع خبر بعد غياب 12 عاماً.. صابر الرباعي يعود إلى سوريا في "ليلة لا تنسى" (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبَّر الرباعي عن مدى سعادته للقاء محبيه في سوريا وتحديدًا دمشق بعد غياب طويل، وشارك تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، كتب فيها: "بعد غياب 12 عامًا، ألتقيكم جمهور سوريا الحبيب بمهرجان ليالي قلعة دمشق في ليلة لن تنسى يوم الأحد الـ 6 من آب.. أنا في انتظاركم، كونوا في الموعد".

وسيبدأ مهرجان "ليالي قلعة دمشق" في الثاني من شهر أب المقبل، وسيتخلله العديد من الفعاليات والحفلات لأبرز مطربي الوطن العربي.

على الصعيد الفني، طرح الرباعي آخر أعماله بعنوان "مجنون" عبر قناته الرسمية في "يوتيوب".

كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "اللي همك"، إذ حمَّس الجمهور لها عبر مشاركة البوستر الدعائي خاصتها.