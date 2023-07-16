انت الان تتابع خبر الخزانة الامريكية: نتطلع إلى العمل مع الصين على هيكلة الديون وملفات اخرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت يلين في تصريحات معدة لمؤتمر صحفي قبل اجتماع بالهند لوزراء مالية ومسؤولي بنوك مركزية من دول مجموعة العشرين أن "زيارتها لبكين الأسبوع الماضي ساعدت في وضع العلاقات الأميركية الصينية على "أساس أكثر رسوخا" وأن أكبر اقتصادين في العالم عليهما التزام أمام العالم "بالتعاون فيما يتعلق بالمجالات محل الاهتمام المشترك".واضافت: "هناك المزيد من العمل الإضافي الذي يحتاج إلى إنجاز. لكنني أعتقد أن تلك الزيارة كانت بداية مهمة، أتطلع للبناء على هذا الأساس الذي تم إرساؤه في بكين لدفع المزيد من التحركات".

وأوضحت يلين أن "واشنطن ستواصل منع روسيا من الوصول لعتاد عسكري وتكنولوجيا تحتاجها موسكو في حربها في أوكرانيا".

وقالت وزيرة الخزانة الامريكية: "أحد أهدافنا الرئيسية هذا العام هو مواجهة جهود روسيا للتهرب من عقوباتنا. تحالفنا يبني على التحركات التي اتخذناها في الأشهر القليلة الماضية للتصدي لتلك المحاولات".

تترأس الهند مجموعة العشرين هذا العام، وتسعى لتبني موقف حيادي إلى حد كبير فيما يتعلق بالحرب ورفضت بشكل عام التنديد المباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، لكنها تحث على التوصل لحل دبلوماسي وتزيد في نفس الوقت من مشترياتها للنفط الروسي في وقت تسعى فيه دول غربية للضغط على موسكو.

وقالت يلين إنها "ستواصل الدفع بقوة في اجتماع مجموعة العشرين في جانديناجار بولاية جوجارات شمال غرب الهند من أجل "مشاركة كاملة وفي توقيت مناسب لكل الدائنين الثنائيين الرسميين من أجل إعادة هيكلة الديون".

وأشارت إلى أن "هناك حاجة إلى "دليل إرشادات" خاص بإعادة هيكلة الديون للدول المقترضة والأطراف الأخرى من أجل توفير الوضوح الكامل للعملية".

