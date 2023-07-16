انت الان تتابع خبر وزير الكهرباء يكشف خطة تجهيز المحافظات بالطاقة.. توجه لهاتين الدولتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة محمد نوري العبد ربه وحضور أعضائها، استضافت اليوم، وزير الكهرباء زياد علي والوفد المرافق لمناقشة خطة الوزارة في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف واسباب انخفاض التجهيز".وشدد رئيس اللجنة، وفق البيان، على "ضرورة العمل المشترك وبذل الجهود في سبيل توفير الطاقة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، متسائلا عن اسباب انخفاض التجهيز، وخطة الوزارة في ايجاد بدائل لاستيراد الغاز الايراني والتوجه نحو الطاقة المتجددة".

من جهته، استعرض وزير الكهرباء "خطة تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية حيث اوضح بارتفاع معدلات التجهيز للمرحلة الاولى، مبينا ان سبب انخفاض التجهيز هو انقطاع الغاز الايراني مما ادى الى فقدان (6) ألف ميكا واط وخروجها عن العمل، مشيرا الى ان جميع المبالغ تم تحويلها الى حساب الجانب الايراني في مصرف (TBI) ويتم تسديدها بشكل مستمر من دون اخلال بالعقد بين الطرفين".

واضاف الوزير، انه "تم عقد اجتماع مع وزارة النفط للوقوف الى الحلول المناسبة للازمة وتجهيز المحطات بالنفط والگاز وايل كاشفا عن تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لإمكانية شراء الغاز من البلدين، بغية الاكتفاء من الوقود لتشغيل المحطات".

وحول خطة الوزارة للمرحلة الثانية، شددت اللجنة على "ضرورة ايجاد البدائل عن الغاز الايراني والبحث عن مصادر اخرى، وامكانية التوجه نحو الطاقة الشمسية والدورة المركبة وطاقات التبريد، مؤكدة على متابعة العمل وابرام العقود لتنفيذ المشاريع".

كما شددت مداخلات اعضاء اللجنة، بحسب البيان، على "ضرورة ايجاد رؤية واضحة للخروج بنتيجة تلبي حاجة البلد، ومتابعة الية البدائل لازمة تسديد الديون، اضافة الى اعداد خطة متطورة وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشاريع، اضافة الى معالجة مشكلة (انخفاض الفولتية) اثناء تشغيل الكهرباء الوطنية".

