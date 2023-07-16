انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تكشف عن حجم الخسائر البشرية جراء الصراع في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "المواجهات الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أودت بحياة أكثر من ألف شخص، فيما أدت لإصابة ما يزيد عن 12 ألفا".

وتابع المسؤول الدولي في تغريدة على منصة "تويتر"، أن "المعارك الضارية أدت لنزوح 3 ملايين شخص، إضافة إلى عرقلة تزويد الناس بخدمات الكهرباء والماء والدواء والرعاية الصحية".



ودعا مدير المنظمة كافة الأطراف إلى "وقف الهجوم على المنشآت الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مكان".

وتتحرك دول كثيرة، منذ أشهر، لأجل تهدئة النزاع في السودان، لكن سرعان ما تنهار اتفاقات الهشة لوقف إطلاق النار، وسط تبادل اتهامات بشأن الطرف الذي انتهكها أول مرة.

