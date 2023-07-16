انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماع ناقش الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس للفصل التشريعي الجديد، والقوانين الموجودة لدى اللجان الدائمة للعمل على إقرارها".

كما ناقش الاجتماع، وفق البيان، "عدداً من الموضوعات التي تخص عمل المجلس، والتأكيد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للمجلس ولجانه".

