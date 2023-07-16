انت الان تتابع خبر الاتحادية تحكم بعدم دستورية "عبارة" بقرار صدر ابان حكم صدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحكمة ورد لـ الخليج 365، أنها "نظرت اليوم الاحد 16 /7 /2023 الدعوى بالعدد 95/اتحادية/2023 واصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية عبارة ( تملك الدار او الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته واولاده ) من البند ( 2 / أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 المعدل و التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 914 ) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته".



وأضافت "على ان ينفذ ذلك اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

