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أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم لسنة 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة التي تصدرها المجلة سنوياً فرق كرة القدم الثلاثين الأعلى قيمة في العالم والتي بلغ متوسط قيمتها 2.17 مليار دولار هذا العام.

وبالتالي اليكم قائمة أندية كرة القدم الأكثر قيمة في العالم خلال 2023:

1. : 6.07 مليار دولار.
2. مانشستر يونايتد: 6.00 مليار دولار.
3. : 5.51 مليار دولار.
4. : 5.29 مليار دولار.
5. مانشستر سيتي: 4.99 مليار دولار.
6. بايرن ميونخ: 4.86 مليار دولار.
7. باريس سان جيرمان: 4.21 مليار دولار.
8. : 3.1 مليار دولار.
9. توتنهام هوتسبر: 2.8 مليار دولار.
10. أرسنال: 2.26 مليار دولار


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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