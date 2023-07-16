انت الان تتابع خبر أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم لسنة 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة التي تصدرها المجلة سنوياً فرق كرة القدم الثلاثين الأعلى قيمة في العالم والتي بلغ متوسط قيمتها 2.17 مليار دولار هذا العام.
وبالتالي اليكم قائمة أندية كرة القدم الأكثر قيمة في العالم خلال 2023:
1. ريال مدريد: 6.07 مليار دولار.
2. مانشستر يونايتد: 6.00 مليار دولار.
3. برشلونة: 5.51 مليار دولار.
4. ليفربول: 5.29 مليار دولار.
5. مانشستر سيتي: 4.99 مليار دولار.
6. بايرن ميونخ: 4.86 مليار دولار.
7. باريس سان جيرمان: 4.21 مليار دولار.
8. تشيلسي: 3.1 مليار دولار.
9. توتنهام هوتسبر: 2.8 مليار دولار.
10. أرسنال: 2.26 مليار دولار