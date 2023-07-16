أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم لسنة 2023

بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة التي تصدرها المجلة سنوياً فرق كرة القدم الثلاثين الأعلى قيمة في العالم والتي بلغ متوسط قيمتها 2.17 مليار دولار هذا العام.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012