انت الان تتابع خبر مغادرة اخر سفينة ضمن صفقة الحبوب الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز في بيان والذي يتخذ من اسطنبول مقرا له، إن "السفينة المحملة بـ38,8 طن من المنتجات الزراعية، تتجه إلى اسطنبول ثم إلى هولاندا".

في وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بذلك نقلا عن شهود عيان وبيانات من خدمة مراقبة حركة المرور البحرية Marine Traffic.



والسبت، ذكر مركز التنسيق المشترك أن "سفينة TQ Samsun هي الوحيدة التي لا تزال تعمل في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود، وأنه منذ 27 حزيران، لم يصدر المركز تصاريح لعمليات تفتيش جديدة للسفن بناء على طلبات العبور إلى البحر الأسود بموجب صفقة الحبوب".

وحسب أحدث البيانات الصادرة عن المركز، فقد "تم تصدير نحو 33 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بدء تنفيذ صفقة الحبوب في تموز 2022".

والخميس حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو "لن تمدد صفقة الحبوب إلا بعد تنفيذ ما يخصها في الاتفاق"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تتلق حتى الآن أي شيء بموجب هذه الاتفاقات"، ووصف هذا الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب".