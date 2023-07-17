انت الان تتابع خبر أجواء مشمسة والحرارة مستقرة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشارت الى ان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".



وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".