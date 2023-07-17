انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 147,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار

