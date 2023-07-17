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أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 147,500 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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