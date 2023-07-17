انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس. سعر بيع الدولار 147,500 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 149,250 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار، عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 147,250 لكل 100 دولار