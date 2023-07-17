انت الان تتابع خبر حفيدة هيفاء وهبي ترقص على اغنية جدتها.. ووالدتها تعلق (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارفقت زينب فياض الفيديو بتعليق جاء فيه: "النحلة والعسل شخصياً؟ يقبرني جمالك وهضامتك يا قلب وروح ماما أنت".وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور، الذي لم يعلق على عفوية وجمال دنييلا فحسب، بل اشار الى ان الفيديو بمثابة اثبات على تصالح زينب فياض مع والدتها هيفاء وهبي بعد قطيعة دامت لسنوات عديدة.

اذ ان فور نشر الفيديو، انهالت التعليقات من المتابعين الذين تساءلوا عن المصالحة بين زينب ووالدتها لا سيما وان الاولى تنشر بشمل متكرر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تغني احدى اغنيات والدتها.