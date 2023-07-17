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خلال 15 يوما.. إيقاف قرابة 60 حالة ابتزاز الكتروني

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبعمليات متفرقة أوقفت (58) حالة ابتزاز الكتروني في النصف الأول من شهر تموز الجاري".

وأشارت الى ان "العمليات وجاءت على خلفية ورود مناشدات من الضحايا عبر الخط الساخن المجاني للشرطة المجتمعية (٤٩٧) وعن طريق بريدها الإلكتروني عبر صفحتها على الفيس بوك بشأن تعرضهم للابتزاز، ومساومتهم بدفع مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة".

وأضافت الشرطة ان "مفارزنا اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وقامت بتأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز".

يشار الى أن أغلب ضحايا الابتزاز الذين تم إنقاذهم هم من الفتيات والنساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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