انت الان تتابع خبر التربية تُحدد مواعيد مقابلة المرشحين للاشرافين التربوي والاختصاصي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مواعيد اجراء مقابلة المرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح، سيكون في بناية المديرية العامة للإعداد والتدريب والتطوير التربوي".

وأكدت ضرورة "اصطحاب الباجات التعريفية وحسب الجدول المعلن في أدناه".



وأتم البيان: "يحق للمدير العام للتربية امكانية الحضور والمشاركة ان رغب في ذلك".

أدناه الجدول :ـ