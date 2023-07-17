اخبار العالم / اخبار العراق

التربية تُحدد مواعيد مقابلة المرشحين للاشرافين التربوي والاختصاصي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التربية تُحدد مواعيد مقابلة المرشحين للاشرافين التربوي والاختصاصي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مواعيد اجراء مقابلة المرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري بنجاح، سيكون في بناية المديرية العامة للإعداد والتدريب والتطوير التربوي".

وأكدت ضرورة "اصطحاب الباجات التعريفية وحسب الجدول المعلن في أدناه".


وأتم البيان: "يحق للمدير العام للتربية امكانية الحضور والمشاركة ان رغب في ذلك".

أدناه الجدول :ـ

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا