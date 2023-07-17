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مجلس النواب يعقد جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله افتتح جلسة المجلس الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة".

وأضافت ان "عدد الحضور هو 171 نائباً"، مشيرة الى ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس الجلسة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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