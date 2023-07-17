انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله افتتح جلسة المجلس الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة".



وأضافت ان "عدد الحضور هو 171 نائباً"، مشيرة الى ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس الجلسة".