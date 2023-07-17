انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يوجه بضرورة العمل الجاد ومنح الأولوية لتطبيق المادة 140 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رشيد وجه بضرورة العمل الجاد لتطبيق المادة (140) من الدستور وإنهاء المسائل العالقة بشأنها وبما يحفظ حقوق الجميع"، موكدا على "أهمية متابعة تطبيق مقررات اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الدستورية من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة ومنح الأولوية لهذا الملف الذي يمس حياة شريحة واسعة من مكونات المجتمع العراقي".

وكان رشيد قد التقى في وقت سابق، بوفد ضم عددا من فلاحي ومزارعي محافظة كركوك، وعضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور بابكر صديق أحمد، كلا على حدة، واستمع منهم إلى الإشكاليات التي يواجهونها خصوصا في حسم المسائل المتعلقة بالأراضي الزراعية وعدم تفعيل المادة (140) حيث قام الوفد بعد لقائه رئيس الجمهورية بأجراء عدد من اللقاءات مع مسؤولين وجهات ذات علاقة وقد اسفرت عن اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 بهدف ايجاد الحلول المناسبة لما يعانيه فلاحو ومزارعو كركوك.

ووجه رئيس الجمهورية بـ"تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا للمادة (140) الدستورية من قبل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وتقديم تقرير لفخامته بهذا الشأن بشكل دوري".

