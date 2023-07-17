انت الان تتابع خبر السوداني يزور دمشق ويجري مباحثات امنية واقتصادية واستثمارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على ارض مطار دمشق الدولي حطت طائرة الوفد العراقي المكون من وزيري الخارجية والتجارة ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من الشخصيات الرسمية رحالها، الوفد الذي كان على رأسه السوداني تباحث مع الجانب السوري في العديد من القضايا ابرزها الامنية والاقتصادية.

الاسد ثمن بدوره الجهود العراقية التي بذلت طيلة السنوات المنصرمة، مطالبا بتوطيد العلاقة اكثر بين البلدين بسبب الروابط والاواصر العديدة المشتركة.

