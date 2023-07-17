حكومة الاقليم تطعن باربع مواد في قانون الموازنة الثلاثية

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بغداد - ياسين صفوان - على خطى حكومة بغداد، حكومة اربيل تطعن باربع مواد في قانون الموازنة العامة منها ما تتعلق بحصته واخرى بالية تصدير النفط التي اعادت صياغتها اللجنة المالية، كونها تتعارض مع الدستور وفقا لنواب كرد.

الطعون التي قدمتها حكومتا بغداد واربيل، جاءت في وقت ينتظر الشارع تنفيذ بنود الموازنة، فيما يرى نواب بان الطعون ستؤثر على سرعة تطبيقها على ارض الواقع .



