انت الان تتابع خبر البرلمان ينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".

كذلك أنهى مجلس النواب، وفق البيان، "القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بحضور 171 نائباً، فيما تحولت الجلسة بعدها إلى رئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله.