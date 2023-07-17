انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو لإعادة النظر في سلم الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه، استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة ‏القاضي حيدر حنون والوفد المرافق له، وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تمارسه هيئة النزاهة في مواجهة آفة الفساد وملاحقة المفسدين، كما شدد فخامته على ضرورة متابعة استعادة الأموال العراقية المهربة".واضافك "حث رئيس الجمهورية على إعادة النظر بسلم الرواتب حيث أن تدني رواتب بعض الشرائح يؤدي إلى تعاطي الرشوة واستشراء الفساد ، وضرورة إعادة النظر أيضا بمنظومة التشريعات المالية وبما يحد من عمليات الفساد"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية داعمة لجهود هيئة النزاهة، وأن العمل جار في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف التشريعات بشكل عام وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد، مبينا في هذا السياق أن الرئاسة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون المخدرات الذي يضمن تشديد العقوبة على تجار المخدرات والمشاركين في عملية تسهيل المتاجرة بها ونقلها والترويج لها".

وأشار الرئيس بحسب البيان إلى "أهمية تجاوز الروتين وتسهيل الإجراءات الإدارية وبما يسهم في الحد من الفساد الإداري والمالي".

من جانبه، استعرض القاضي حيدر حنون جهود هيئة النزاهة في "ملاحقة الفاسدين ومتابعة أموال العراق المهربة"، مؤكدا أن "الفساد بدرجاته يشكل آفة تنخر جسد الدولة".

وبين رئيس هيئة النزاهة أن "رئاسة الجمهورية تمارس دورا فاعلا في الحد من ظاهرة الفساد"، مؤكدا أن "دعم رئاسة الجمهورية لجهود هيئة النزاهة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد والفاسدين".