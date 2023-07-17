توجيه برلماني لاستضافة محافظ البنك المركزي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "وجه اللجنة القانونية النيابية للعمل على انضاج فقرات وتعديل قانون المصارف العراقية بما يتلائم مع توجه السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكاً اساسياً ومُساهماً حقيقياً في تحريك عجلة التنمية في البلاد".



ودعا المندلاوي، اللجنة المالية النيابية إلى "استضافة علي العلاق محافظ البنك المركزي، لمناقشة التشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي العراقي، ووضع المعالجات للمشاكل والتحديات التي تواجه المصارف الخاصة، ولا سيما فرص الاعتمادات والضمانات والضرائب والسيولة النقدية، وبما يُسهم في رسم خارطة استثمار استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي في البلاد".

