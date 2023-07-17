انت الان تتابع خبر الصراع السوداني.. الدعم السريع تعلن اسقاط ثلاث مقاتلات للجيش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات، في بيان صدر عنها، إن "العملية أدت إلى هروب مجموعة من الطيارين بعد لحظات من اشتعال الحرائق بالقاعدة"، مؤكدة أن "القوات الخاصة ستواصل تنفيذ المزيد من العمليات النوعية وفي مواقع مختلفة لضرب معاقل الانقلابيين والفلول الذين يسعون إلى استعادة دولة التمكين والمحسوبية والظلم".



وقاعدة وادي سيدنا الواقعة جنوب أم درمان من المواقع الحصينة للجيش السوداني، حيث يدير منها العمليات العسكرية وقاعدة للطائرات الحربية المشاركة في القتال مع قوات الدعم السريع.

