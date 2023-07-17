انت الان تتابع خبر كم بلغت العائدات والديون.. ريال مدريد يكشف عن حساباته السنوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت الميزانية زيادة الإيرادات بنسبة 17%، دون احتساب انتقالات اللاعبين، لتصل إلى 843 مليون يورو، ما سمح بتجاوز أرقام، ما قبل جائحة كورونا ، لأول مرة.

وبلغت عائدات ريال مدريد 750,9 مليون يورو في السنة المالية 2017-18، مقابل 674,6 في 2016-17، بينما جاءت الذروة في (2018-19) بقيمة 757,3 مليون يورو.



ووفقا للنادي الأبيض، لا يزال صافي ديونه سلبيا ويقف عند مركز سيولة صاف يبلغ -47 مليون يورو، اعتبارا من 30 يونيو/حزيران 2023.

ويؤكد النادي الملكي أنه "يحافظ على وضع أسهم قوي بثروة صافية تبلغ 558 مليون يورو" ولديه 128 مليون يورو في الخزينة".

وفيما يتعلق بإعادة تصميم ملعب (سانتياجو برنابيو)، الذي من المقرر الانتهاء من أعماله في ديسمبر/كانون أول المقبل، يؤكد الريال أنه "تم تطويره وفقا للخطة"، باستثمار تراكمي قدره 893 مليون يورو.

كما أوضح البيان أنه "سيتم تسديد أول قسط من قيمة القرض الخاص بأعمال تطوير الملعب في العام المالي القادم ويبلغ 34 مليون يورو".

وتثق إدارة الميرينجي في أنه اعتبارا من الأول من كانون ثان 2024، سيبدأ استغلال البرنابيو الجديد في إقامة الفعاليات المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الدخل، بالإضافة إلى زيادة السعة في المباريات والاستغلال التجاري للمنشآت.

