انت الان تتابع خبر بسبب علاقة غرامية.. رئيس ونائبة بالبرلمان السنغافوري يستقيلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء لي هسين لونغ إنّه "قَبِل استقالة كلّ من رئيس البرلمان تان تشوان جين (54 عاماً) والنائبة تشنغ لي هوي (47 عاماً)؛ "حفاظاً على المستويات العالية من الاستقامة والسلوك الشخصي" لأعضاء حزب العمل الشعبي".وأضاف أنّ "علاقة غير لائقة" جمعت بين رئيس البرلمان المتزوج ومرؤوسته العزباء"، مشيراً إلى أنّ "هذه العلاقة استمرّت حتى بعد أن طلب منهما إنهاءها في شباط/فبراير".

وهذه ثاني ضربة يتلقّاها الحزب الحاكم في بضعة أيام، ويحكم حزب العمل الشعبي سنغافورة منذ 64 عاماً بدون انقطاع، ويتباهى بأن حكوماته لم تنغمس في الفساد، لكنّ الحزب تلقّى، الأسبوع الماضي، ضربة هزّت صورته لدى الجمهور؛ إذ أعلنت هيئة مكافحة الفساد في المدينة- الدولة أنّ وزير النقل إس. إيسواران أوقف في إطار تحقيق نادر يستهدف أحد أكبر أثرياء سنغافورة.

وخرج الوزير من السجن بكفالة، وهو يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في التحقيق الذي تجريه.

وقبل ذلك، تمّ التحقيق مع اثنين من كبار الوزراء في الحكومة بشأن شبهات بمخالفات في إيجاراتهما لممتلكات سكنية شاسعة في بلد يعاني ندرة في الأراضي، لكن في النهاية ثبتت براءة كلا الوزيرين من ارتكاب أيّ مخالفة.

ستتأثر ثقة الجمهور بالحزب الحاكم بشكل كبير، وهو ما يضعه في موقف دفاعي

ومن المفترض أن تتمّ الدعوة إلى انتخابات في موعد أقصاه تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ويتوقّع أن يرشّح الحزب الحاكم جيلاً أصغر من القادة لتولّي السلطة في المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء أعلن، في وقت سابق، أنّه سيسلّم دفة القيادة لنائبه لورانس وونغ، لكنّه لم يحدّد موعداً لذلك.

وعن العلاقة الغرامية، قال رئيس الوزراء للصحافيين إنّ "رئيس البرلمان، وهو رجل متزوّج وأب لولدين، عرض عليه الاستقالة في وقت سابق من هذا العام، عندما تحدّث معه حول هذه العلاقة، وأضاف أنّه وافق يومها على استقالة رئيس البرلمان لكنّ دخول هذه الاستقالة حيّز التنفيذ كان يفترض أن يتمّ بعد اتّخاذ الترتيبات اللازمة لخلافته.

وأكّد رئيس الوزراء أيضاً أنّه طلب يومئذ من رئيس البرلمان إنهاء العلاقة الغرامية، "لكن أخيراً وصلتني معلومات تشير بقوة إلى استمرار العلاقة".

وفي رسالة الاستقالة، قال رئيس البرلمان لرئيس الوزراء إنّه "بحاجة للتنحّي عن السياسة للتركيز على أسرته، وكتب تان في رسالته: "لقد خذلتهم.. أنا بحاجة لأن أتحمّل مسؤوليّتهم وأن أساعد أسرتي في التعافي".