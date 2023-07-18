انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية الالتزام بتوقيتات انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، مساء اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واطّلع على تفاصيل عمل المفوضية وتحضيراتها الجارية، لإقامة انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل".ونقل البيان عن السوداني تأكيده "أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة لمراحل العمل الخاصة بالتحضيرات، وبذل الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عادلة وشفافة ونزيهة"، مؤكداً "تقديم الدعم الحكومي المطلوب للمفوضية وتوفير كامل متطلباتها لأداء مهامّها بشكل مهني وصحيح".

كما شهد اللقاء، بحسب البيان "التأكيد على أهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كردستان العراق".