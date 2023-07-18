انت الان تتابع خبر على مدار 3 سنوات.. اعتقال امرأة يابانية أجرت 2761 مكالمة "كاذبة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت تقارير محلية أن المتهمة تدعى هيروكو هاتاغامي مقيمة بمدينة ماتسودو شرق العاصمة طوكيو، أجرت مكالمات طوارئ بشكل متكرر من هاتفها المحمول ووسائل أخرى خلال العامين والتسعة أشهر الماضية، من منزلها ومواقع أخرى في الحي الذي تقطن فيه.واعترفت المتهمة بأنها أقدمت على فعلتها لأنها كانت تشعر بالوحدة، وتريد أن يستمع لها أحد ويهتم بها على حد قولها.

وبين آب 2020 وايار 2023، أجرت المرأة مكالمات متكررة تطلب من إدارة الإطفاء في ماتسودو إرسال سيارات إسعاف، وكانت في الأغلب تقول إنها تشتكي من آلام في المعدة، أو تناولت جرعة زائدة من الدواء، أو أن لديها ألما حادا في الساقين وغير ذلك الأعراض.

وعندما كانت سيارات الإسعاف تصل إلى بيتها كانت ترفض نقلها إلى المستشفى، قائلة: "لا أريد أن أستقل سيارة إسعاف ولست أنا من اتصل بكم".

وعلى الرغم من تلقيها تحذيرات من إدارة الإطفاء والشرطة، استمرت في إجراء مكالمات الطوارئ ما أدى إلى اعتقالها يوم الخميس الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص يعانون من الشعور بالوحدة في اليابان، وذلك بسبب تفاقم الوضع بسبب جائحة كوفيد التي أجبرت الناس على البقاء داخل منازلهم.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الأطفال والعائلات اليابانية أن ما يقرب من 2 في المئة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما قد تم تحديدهم على أنهم "هيكيكوموري"، وهو مصطلح باللغة اليابانية يشير إلى الأشخاص الذين انعزلوا عن التواصل الاجتماعي.

وفي شباط من عام 2021، عينت الحكومة اليابانية، تيتسوشي ساكاموتو وزيرا للوحدة، في محاولة للتعامل مع آثار وباء كوفيد - 19 على العزلة الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء في ذلك الوقت يوشيهيدي سوغا: "تعاني النساء من العزلة أكثر من الرجال، وعدد حالات الانتحار في اتجاه تصاعدي".

ويشار إلى أنه في عام 2013، تم القبض على امرأة يابانية، تبلغ من العمر 44 عاما، بعد أن اتصلت بالشرطة نحو 15 ألف مرة على مدار 6 أشهر، علما بأن أفرادا من سلطات إنفاذ القانون كانوا قد أنذروها في منزلها أكثر من 60 مرة قبل اعتقالها.