انت الان تتابع خبر برئاسة السامرائي.. جملة ملفات سياسية على طاولة العزم باجتماعه الدوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "تحالف العزم، الذي يترأسه مثنى السامرائي، عقد اجتماعه الدوري الاعتيادي السادس بحضور اعضاء وقيادات التحالف".

وأضاف، أن "الاجتماع بحث جملة من الملفات أبرزها تطورات المشهد السياسي الاخيرة ودعم خطوات واجراءات حكومة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ".



وشدد الاجتماع على "ضرورة الاهتمام بالملفات التي من شأنها تقديم الخدمات في ظل الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، كما بحث الاجتماع ملف إنتخابات مجالس المحافظات".