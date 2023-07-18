انت الان تتابع خبر ثالث البطولات الأربع الكبرى.. تعرّف على قيمة الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون للتنس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتُوجت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا ببطولة السيدات، عقب انتصارها في النهائي الذي أقيم يوم السبت 15 يوليو/تموز 2023 على التونسية أُنس جابر بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4، لتفشل النجمة العربية في تحقيق البطولة بخسارتها في المشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي.وفي فئة الرجال حصد الإسباني كارلوس ألكاراز اللقب للمرة الأولى في مسيرته بفوزه المثير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 وذلك يوم الأحد 16 يوليو/تموز 2023.

الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون للتنس

وفيما يتعلق بالجوائز المالية للبطولة ذكرت صحيفة independent البريطانية أن مجموع المبالغ زاد في النسخة المنتهية قبل ساعات عن بطولة العالم الماضي.

وبلغ مجموع المبالغ المالية لهذا العام في بطولات الفردي للرجال والسيدات 32 مليوناً و154 ألف جنيه إسترليني (37.426 مليون يورو)

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذا المبلغ يمثل زيادة قدرها 10.9% عن الجوائز المالية التي تم توزيعها في عام 2022 خلال نفس البطولة.

وأكدت "الإندبندنت" أنه سيتم تقسيم المبلغ الإجمالي بالتساوي بين بطولتي الرجال والنساء.

وحصل ألكاراز وفوندروسوفا الفائزان باللقب عن الرجال والسيدات على التوالي على مبلغ قدره 2.35 مليون جنيه إسترليني (2.75 مليون يورو)، أي بزيادة تصل إلى 17.5% عن بطلي النسخة الماضية (2022) وهما ديوكوفيتش وإيلينا ريباكينا.

قيمة الجائزة المالية التي حصلت عليها أنس جابر

أما وصيفا النسخة الحالية وهما ديوكوفيتش والتونسية أُنس جابر فقد حصلا على جائزة مالية بلغت 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.367 مليون يورو).

وبمجرد المشاركة يحصل لاعب التنس على جائزة مالية قدرها 55 ألف جنيه إسترليني (64 ألف يورو)، ترتفع إلى 85 ألف جنيه إسترليني (99 ألف يورو) عند بلوغ الدور الثاني، فيما تواصل الزيادة إلى 131 ألف جنيه إسترليني (152.4 ألف يورو) عند الوصول للدور الثالث.

ويتقاضى اللاعب الذي يصل إلى الدور الرابع 207 آلاف جنيه إسترليني (242 ألف يورو) ثم تصل إلى 340 ألف جنيه إسترليني (397 ألف يورو) في ربع النهائي.

أما من وصل من اللاعبين واللاعبات إلى الدور نصف النهائي فترتفع قيمة جوائزهم المالية إلى 600 ألف جنيه إسترليني (700.5 ألف يورو).

ويتضاعف هذا المبلغ كثيراً بالنسبة للاعب واللاعبة الفائزين باللقب، حيث يتسلم كل منهما مبلغ 2.35 مليون جنيه إسترليني (2.75 مليون يورو)، أما الوصيفان فينال كل منهما 1.175 مليون جنيه إسترليني (1.367 مليون يورو).

يُذكر أن بطولة ويمبلدون للتنس هي ثالث البطولات الأربع الكبرى بعد بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، أما البطولة الكبرى الأخيرة فهي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والتي تُقام في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من كل عام.

