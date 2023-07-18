انت الان تتابع خبر علي جاسم يحصد جائزة أفضل مطرب عراقي لسنة 2023 (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد نشر جاسم على حسابه في "انستغرام" عدة صور وأرفقها بتعليق، "حصولي على جائزة أفضل مطرب عراقي لسنة 2023 في مهرجان afdal awards"".

وإضاف، "اكتب حاليا خطة 2024 والقادم أفضل ان شاء الله".



ويذكر ان آخر أعمال علي جاسم، أغنية " فدوه لضحكتك" بمشاركة مع الفنان الاهوازي التي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.