السوداني يستقبل هيئة الحج ويبارك إحرازها المرتبة الأولى بين البعثات

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير أن "استقبل رئيس هيئة الحج والعمرة وملاكها المتقدم"، مهنئاً إياهم بـ"إتمام موسم الحج لهذا العام وعودة جميع قوافل الحجاج العراقيين".وبحسب البيان، بارك السوداني الهيئة وملاكاتها، بحصولهم على "المرتبة الأولى بين بعثات الحج لدول العالم الإسلامي لهذا العام"، وعدّها "دليلاً مضافاً على الرعاية والاهتمام التي توليها الحكومة لجميع حجاج بيت الله الحرام من المواطنين العراقيين، وتكريس الجهود لخدمتهم وإكرام أدائهم للشعيرة المقدّسة".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة مستمرة في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وهذا يقع في صلب التزامها وأهداف برنامجها الحكومي".