انت الان تتابع خبر أكثر من السعر الأصلي بـ 300 مرة.. بيع آيفون بمزاد في امريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن هذا الرقم الكبير يساوي أكثر من 300 ضعف سعر البيع الأصلي للجهاز.

وقالت دار "LCG" للمزادات إن الجهاز من طراز 4 غيغا بايت، تم شراؤه في الأصل مقابل 599 دولارا، ولا يزال في غلاف المصنع وكان في حالة استثنائية، ووصفته بأنه قطعة نادرة للغاية وخاصة لهواة جمع المقتنيات.



واجتذب المزاد 28 مشاركة، بعد عرض أولي قدره 10 آلاف دولار.

ويذكر أن دار LCG Auctions باعت هاتف آيفون آخر من الجيل الأول مقابل 63356 دولارا في شباط الماضي، وباعت دار Wright Auctions، هاتف آيفون من الجيل الأول مقابل 40320 دولارا في اذار الماضي.

وفي شباط الماضي، تمكنت امرأة أميركية من الحصول على نحو 63 ألف دولار مقابل هاتف آيفون من الإصدار الأول الذي أطلق عام 2007، وفقا لـ NPR.

وحصلت، كارين غرين، على الهاتف بعد نجاحها بتقلد وظيفة جديدة، لكنها لم تستخدمه أبدا، وبقي في صندوقه وتغليفه الأصلي طول تلك الأعوام.

وقالت إنها في البداية لم تكن ترغب في استبدال هاتفها – غير الذكي – لكن بعد مرور سنوات أدركت أن جامعي المقتنيات يمكن أن يدفعوا مقابلا جيدا لهاتفها.