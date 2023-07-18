انت الان تتابع خبر اجتماع رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية تحت قبة البرلمان.. أليك الأسباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ترأس إجتماع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية، لمناقشة عمل المجلس في الفصل التشريعي الجديد وتنظيم جداول الأعمال للجلسات القادمة".



وأشار البيان الى ان "الاجتماع عقد لحسم عدد من مشاريع القوانين المهمة والمضي بالإجراءات التشريعية، ومراجعة تفصيلية مع اللجان النيابية لإقرار مشاريع القوانين المنجزة والمهيئة للتصويت".