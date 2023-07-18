انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على مشروع قانون وينهي القراءة الأولى لاثنين آخرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة".وأضاف، أن "البرلمان أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (٤٧) لسنة ۱۹۹۰".

وأنهى مجلس النواب أيضاً "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة لدخول بين العراق وحكومة قبرص".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته رقم (3) للـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.