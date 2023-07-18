تابعوا بعد قليل.. المالكي ضيف بالمختزل على السومرية

وبرنامج " بالمختزل" هو برنامج حواري يهتم ويراقب ويتحرى بالشؤون السياسية والاجتماعية العراقية، يتناول الملفات الهامة المتعلقة بالأوضاع السياسية والمهام الحكومية وتداعياتها على الدولة العراقية والمجتمع ويبحث عن إجاباتها أو تشخيص حالاتها والأخطاء، مستعينا في ذلك بالضيوف المعنيين مسؤولين وسياسيين وباحثين ونشطاء داخل المجتمع، من تقديم الإعلامي سامر جواد.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع