انت الان تتابع خبر المالكي يكشف موقف الإطار من إقالة الحلبوسي وانتخابات المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية: "اعترضت على الغاء مجالس المحافظات ولكن تم الامر تحت ضغوط عالية لاتهامها بالفساد ولكن انا أرى انها الجانب التشريعي الثاني في المحافظات ولا يجعل المحافظ يتصرف لوحده بالقرار والغائها أدى الى خلل بالمحافظات وتفاوت في عمل المحافظين والمحصلة اختلال في المحافظات"، لافتا الى ان "بعض المحافظين تم تعيينهم بدون سياقات قانونية والبرلمان لم يشرع البديل في تعيين واقالة المحافظين ولم يحدد طريقة تغييرهم".وأشار المالكي الى ان "شعار مكافحة الفساد مرفوع دائما ولكن الفرق فيمن يطبق الشعار وايجاد إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وعلى الرغم من ان الفساد ما زال موجودا في مفاصل الدولة"، متمنيا ان "تستمر هذه الحملة للقضاء على الفساد"، مؤكدا ان "الإجراءات الحالية ليست شفهية وانما تحريرية وبالنسبة لسرقة القرن ان اخراج نور زهير من اجل ارجاع الأموال الى الدولة".

وبشأن سعر صرف الدولار، أكد المالكي ان "الدولار رجع الى ما كان عليه او قريب من ذلك وان تخفيض قيمة الدينار امام الدولار في زمن حكومة الكاظمي هو من بدأ بانهيار الدينار والمعالجة جاءت من البنك المركزي"، موضحا ان "الجانب الأمريكي وتدخله في عمليات التحويل المالي والإجراءات التي طلبت من الحكومة لتغيير طريقة ارسال التحويلات والتعسف من الجانب الأمريكي في جانب التحويلات المالية لإيران مقابل الغاز وعلاقته بتوريد الكهرباء، عطل من استقرار أسعار الصرف".

وبين المالكي، انه "ليس من السهل استيراد الغاز من أطراف أخرى لصعوبة نقله من الدول الأخرى وليس امامنا الا الاستمرار باستيراد الغاز الإيراني لغاية تمكننا من انتاج الغاز المحلي وعدم الحاجة لاي مصدر للغاز الخارجي".

وبشأن انتخابات مجالس المحافظات اكد المالكي، انه "لم يتم حسم امر القوائم التي ستنزل للانتخابات من قبل الاطار التنسيقي وان كان سيخوض الانتخابات بقائمة واحدة او ان ينزل بقائمتين وبعد النتائج تندمج في قائمة واحدة وباتفاق الاطار"، وأوضح انه "مع ان تكون قائمة واحدة ولكن هذا الموضوع فنيا صعب قليلا".

وحول وجود القوات الامريكية في العراق، شدد المالكي على ان "تواجد القوات الامريكية كمستشارين لا بأس به ولكن وجود قوات مقاتلة على الأرض العراقية مخالف للاتفاقية والدستور وهو مرفوض"، موضحا ان "العراق محط تنافس إقليمي ودولي كونه يمثل فرصة للاستثمار والتطوير والعمل بسبب الحاجة للعديد من المشاريع والدول تتزاحم للاستثمار فيه والبحث عن سوق للعمل"، مؤكدا ان "العراق أصبح الدولة التي يخطب ودها من قبل الدول الإقليمية والخارجية".

وبين المالكي انه "لم يطرح في الإطار التنسيقي قضية اقالة الحلبوسي، وقلنا ان هذا الامر يخص السنة من اجل التغيير وقلنا لهم اجلبوا نصف زائد واحد ونحن سنقف معكم ولا نريد ان يقال ان الشيعي اقال السني والقضية قائمة وأبلغت الحلبوسي بذلك".