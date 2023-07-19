انت الان تتابع خبر رويترز: أمريكا وافقت على دفع العراق رسوم الكهرباء لإيران.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقع وزير الخارجية أنتوني بلينكين على إعفاء للأمن القومي لمدة 120 يومًا يسمح للعراق – الذي يعتمد بشكل كبير على الكهرباء الإيرانية – بإيداع مثل هذه المدفوعات في بنوك غير عراقية في دول ثالثة بدلاً من حسابات مقيدة في العراق، حسبما قال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.سيتم أيضًا تقييد الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية، مثل تلك المودعة في البنوك العراقية، وستظل تتطلب إذنًا أمريكيًا لإيران للوصول إليها وللإنفاق فقط على السلع الإنسانية.

وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن أمريكي للإفراج عن هذه الأموال عن طريق قطع صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، والحد من قدرة العراق على توليد الكهرباء، وإجبار بغداد على قطع الكهرباء.

تم توسيع الإعفاء الأخير للسماح للمدفوعات للبنوك خارج العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية، على ما يبدو على أمل أن يؤدي ذلك إلى نقل بعض الضغط الذي مارسته إيران على بغداد إلى دول أخرى.

وقال المسؤول الامريكي "علينا مساعدة العراقيين في هذا الضغط الدائم من الايرانيين للوصول الى الأموال".

وقال المسؤول الأمريكي: “لقد طلب العراقيون، ووافقنا الآن، توسيع الإعفاء”، قائلا إن هذا قد يساعد في ضمان الامتثال بشكل أفضل لمتطلبات الولايات المتحدة بأن تكون أي مدفوعات للأغراض الإنسانية.

واضاف “انه يساعد ايضا العراقيين، على الأقل الى حد ما، على تقديم حجة (لإيران) بأنهم ليسوا مسيطرين على الاموال التي دفعوها (في حسابات غير عراقية)".

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن أن تتساهل إيران في التعامل مع العراق نتيجة لذلك. يمكن لطهران أن تقرر أن نفوذها على العراق أكبر من نفوذ الدول الأخرى وأن تواصل ممارسة الضغط.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية أمريكية واسعة النطاق أعيد فرضها في عام 2018 بعد الولايات المتحدة آنذاك. تخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في عام 2015.

يعتقد ترامب أن سياسته المتمثلة في “الضغط الأقصى” على إيران ستجبرها على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي، الذي تخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وإسرائيل أنه قد يكون مصممًا للحصول على سلاح نووي.

ولطالما نفت إيران مثل هذه الطموحات.

نتيجة لانسحاب ترامب من الاتفاق وفشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياءه، يمكن لإيران أن تصنع المواد الانشطارية لقنبلة واحدة في غضون 12 يومًا أو نحو ذلك، وفقًا لتقديرات الولايات المتحدة، انخفاضًا من عام كان فيه الاتفاق ساريًا.

