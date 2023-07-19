انت الان تتابع خبر بعد وصفها بـ"البلاستيك المزيف".. أول تعليق من نسرين طافش (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت طافش عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" فيديو يجمعها بشقيقتها من داخل السيارة، وشاركت معها أغنية "شكرا" لعمرو دياب، تعبيرًا عن امتنانها وحبها لها.

وأكدت الفنانة في تعليقها أن العائلة أكبر نعمة يمتلكها الفرد، في إشارة إلى أن شقيقاتها يقفن إلى جانبها، قائلة: "ما في مثل حنية الأخوات.. الأهل ظهر، وسند، ونعمة عظيمة".



وكان شريف شرقاوي طليق نسرين طافش قد وصفها بعد الانفصال رسميًا بـ"المزيفة" و"غير الصادقة"، حيث نشر عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" صورة لفتاة غير معروفة وصفها بأنها كالألماس، مشيرًا إلى أنه دخل في علاقة عاطفية جديدة.

وكتب: "عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين".



وكانت نسرين طافش قد تزوجت شريف شرقاوي، في العام 2022، حينها فاجأت متابعيها من خلال نشرها صورة يدها التي ارتدت فيها خاتم الزواج مع يده.

وبعد فترة قصيرة حذفت "نسرين" صورها التي تجمعها به عبر حسابها على "إنستغرام"، كما قامت بإلغاء متابعته، دون الكشف عن أسباب الانفصال أو إعلان ذلك رسميًا، إلا أن "شرقاوي" أعلن ذلك بشكل رسمي من خلال رده على تعليق أحد متابعيه، والذي سأله عن زوجته، ليرد عليه بقول إنه تم الانفصال بهدوء وسلام.

وبعد 6 أشهر من الانفصال عاد الثنائي لبعضهما، وأعلنا ذلك عبر تعليق "نسرين" على صورة "شرقاوي" بكلمات رومنسية، لكنهما سرعان ما انفصلا بشكل مفاجئ، وأعلنت الفنانة ذلك من خلال تدوينة كتبتها عبر "الستوري" قالت فيها: "تم طلاقي بشكل رسمي من شريف شرقاوي.. الرجاء احترام الخصوصية".