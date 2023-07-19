انت الان تتابع خبر بحوزتهم 4000 حبة.. اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من اللواء الآلي الثالث شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفرزة من مديرية مخدرات الكرخ نفذت عملية أمنية استطاعت ومن خلال متابعة ميدانية ونصب عدة كمائن من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص يستقلون عجلتين نوع سوناتا ذات ألوان سلفر واحمر تتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الدورة".



وأضافت ان "ضبطت بحوزتهم (4000 حبة نوع 01، بايب للتعاطي، قداحة هيتر، ميزان الكتروني، مبلغ مالي 1700 دولار، 3 هاتف ذكي مع جهاز ايباد) تم إحالتهم اصوليا مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".

